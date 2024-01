Armour Residential Reit Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Die Anlegerstimmung bei ARMOUR Residential REIT Inc ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie berücksichtigt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie wurden 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft, was durchschnittlich zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu ARMOUR Residential REIT Inc. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 18,50 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -6,28 Prozent vom letzten Schlusskurs (19,74 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt erhält ARMOUR Residential REIT Inc von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,49 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (19,74 USD) eine deutliche Abweichung von -12,23 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 18,12 USD, was darüber liegt (+8,94 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird ARMOUR Residential REIT Inc basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 29,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 44,2, was bedeutet, dass ARMOUR Residential REIT Inc weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.