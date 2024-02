Armour Residential Reit Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 62,21, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,46 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die ARMOUR Residential REIT Inc daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 21,72 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 18,27 USD liegt (Unterschied -15,88 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,23 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,99 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysteneinschätzung: In den vergangenen 12 Monaten ergibt sich laut Analystenempfehlungen insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ARMOUR Residential REIT Inc vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 18,5 USD, was einer Entwicklung um 1,26 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 18,27 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Neutral". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt ARMOUR Residential REIT Inc eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für ARMOUR Residential REIT Inc.