Armour Residential Reit Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates zu ARMOUR Residential REIT Inc im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,01 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 49,5, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ist die ARMOUR Residential REIT Inc derzeit -1,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -12,63 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.