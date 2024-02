Armour Residential Reit Aktie: Was macht der Markt?

Die ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie wird momentan mit einem Kurs von 18,88 USD gehandelt, was einer Abweichung von -1,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -12,63 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen für die ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie liegt bei 49,5, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 53 in einem Bereich, der als weder überkauft noch -verkauft gilt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie derzeit ebenfalls als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 "Neutral"-Bewertung abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,01 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die ARMOUR Residential REIT Inc-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.