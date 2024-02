Armour Residential Reit Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf ARMOUR Residential REIT Inc ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um zusätzliche Einblicke in die Aktie zu gewinnen. Es wurden jedoch auch negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage identifiziert, weshalb die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Die Analyse von ARMOUR Residential REIT Inc basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso verhält es sich mit dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "neutral"-Bewertung.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält ARMOUR Residential REIT Inc eine "neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,96 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,8 USD lag, was einem Unterschied von -14,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt hingegen nur eine geringfügige Abweichung vom letzten Schlusskurs, weshalb hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Einschätzung der Analysten für ARMOUR Residential REIT Inc ergibt insgesamt ebenfalls eine "neutral"-Bewertung. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, wurden keine positiven oder negativen Einschätzungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,5 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -1,6 Prozent fallen wird. Daher wird auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für ARMOUR Residential REIT Inc basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Einschätzung der Analysten.