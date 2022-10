Armour Residential Reit-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Wenn die Kurse fallen, dann könnte die Börsenregel zutreffen: kaufe, wenn die Kanonen donnern. Doch eine andere Weisheit sagt: greife nicht ins fallende Messer. Es bietet sich bei diesem Wertpapier also an, zunächst eine kleine Trendwende abzuwarten, um zu investieren. Aber reicht das schon aus - wie ist das Unternehmen aufgestellt? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich… Hier weiterlesen