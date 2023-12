Armour Residential Reit Aktie: Alles nach Plan!

ARMOUR Residential REIT Inc: Aktuelle Stimmungslage und Analysteneinschätzungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die ARMOUR Residential REIT Inc wurden in einem längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Wertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 43,64, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten wurde die ARMOUR Residential REIT Inc mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel in Höhe von 18,5 USD, was einer Erwartung von -4,24 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der ARMOUR Residential REIT Inc derzeit auf 22,7 USD geschätzt, während die Aktie selbst bei 19,32 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -14,89 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,36 USD, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Insgesamt wird die ARMOUR Residential REIT Inc daher als "Neutral" eingestuft.