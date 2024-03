Armata Pharmaceuticals Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktienanalysten bewerten die Armata-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als "Gut" ein, während die anderen keine klare Einschätzung abgaben. Es gab keine neuen Analystenbewertungen in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 7 USD, was einer Erwartung von 94,44 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,6 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Armata-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,68 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (3,6 USD) um +34,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,61 USD zeigt nur eine geringe Abweichung von -0,28 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Neutral" einstuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. Allerdings zeigt sich in den letzten ein, zwei Tagen ein eher positives Stimmungsbild bei den Anlegern. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Armata-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt einen aktuellen Wert von 55,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung der RSI als "Neutral".