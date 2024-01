Armata Pharmaceuticals Aktie: War das schon alles?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab keine deutlichen Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Armata diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt somit eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

In den letzten Wochen nahmen die negativen Kommentare über Armata in den sozialen Medien zu, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Armata unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Armata-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 33,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 37,56, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Armata-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine Bewertungen "Neutral" oder "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Armata-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 7 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 87,17 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,74 USD. Somit erhält Armata auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Analyse der Aktie.