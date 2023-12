Armada Dataration Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Armada Data-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 42,86 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Armada Data beschäftigt hat.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie im Netz eine mittlere Aktivität gezeigt hat und die Stimmungsänderung gering war.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Armada Data bei 0,03 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,02 CAD, was einem Abstand von +50 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote "Gut" führt.