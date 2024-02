Armada Dataration Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Armada Data-RSI liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Armada Data-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,03 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD weicht um 0 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,02 CAD, was einem Anstieg von 50 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Armada Data war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild in den sozialen Medien noch die Anzahl der Beiträge zeigen signifikante Unterschiede. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also für den Relative Strength Index, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und den Buzz jeweils eine "Neutral"-Einschätzung für die Armada Data-Aktie.