Armada Dataration Aktie: Alles völlig egal!

Das Sentiment und der Buzz um Armada Data haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Armada Data in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Armada Data daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Armada Data-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,02 CAD) liegt deutlich darunter (Unterschied -33,33 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,02 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Armada Data-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird Armada Data bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 42,86 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Armada Data somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Armada Data zuletzt im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Armada Data. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.