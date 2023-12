Arlo Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse der Arlo-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 8,84 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,01 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +13,24 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 8,99 USD, was einer Distanz von +11,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) des Arlo-Kurses beträgt 24,46, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 42,88 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich der Arlo-Aktie war größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine Reduktion der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Arlo-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Arlo-Aktie, basierend auf technischer Analyse, RSI und Stimmung in den sozialen Medien.