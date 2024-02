Arlo Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Arlo schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Dieser Unterschied liegt bei 11298,03 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11298,03 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben Arlo auf verschiedenen sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Arlo diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Arlo-Aktie liegt bei 42 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (52,19) zeigt, dass Arlo weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wurde in den letzten Wochen bei Arlo keine wesentliche Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Arlo daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.