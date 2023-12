Arlo Aktie: Jetzt aber!

Die Anlegerstimmung gegenüber Arlo ist laut einer Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt gab es sieben positive Tage, zwei negative Tage und an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Arlo daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein Instrument der technischen Analyse, zeigt sich, dass Arlo derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,71 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 45,88 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie in diesem Punkt der Analyse.

Bei der Dividendenrendite schneidet Arlo mit 0 Prozent momentan schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 11546,49 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Arlo-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Arlo mit einer Rendite von 176,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 7,46 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anlegerstimmung positiv ist, der RSI neutral ist, die Dividendenrendite jedoch schlecht abschneidet. Trotzdem verzeichnet Arlo eine sehr gute Entwicklung im Vergleich zur Branche, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

