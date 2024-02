Arlo Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Arlo. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,23 Punkte, was darauf hindeutet, dass Arlo derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Arlo daher mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Dividendenrendite wird aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs berechnet. Arlo weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11349,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Arlo-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Arlo aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 15 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 59,24 Prozent bedeuten würde, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".