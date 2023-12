Arlington Asset Investment 6750 Senior Notes due Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Arlington Asset Investment Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Arlington Asset Investment wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der aktuell bei 76,65 Punkten liegt und darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Arlington Asset Investment verzeichnet werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Darüber hinaus wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Arlington Asset Investment daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Arlington Asset Investment in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie ausgewertete Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen. Positiven Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 24,15 USD für den Schlusskurs der Arlington Asset Investment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23.999 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält Arlington Asset Investment demnach gemäß der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI, eine positive Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie Anlegerstimmung, und eine neutrale Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.