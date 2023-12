Arlandastad AB Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Arlandastad-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 31,3 SEK gehandelt, was einer Entfernung von -10,65 Prozent vom GD200 (35,03 SEK) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 32,06 SEK, was auf ein neutrales Signal hinweist, da der Abstand -2,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Arlandastad daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Arlandastad-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Arlandastad, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Arlandastad-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 95,45, was auf eine negative Entwicklung hindeutet, während der RSI25-Wert von 68,81 eine neutrale Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Arlandastad festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion bleiben neutral. Insgesamt erhält Arlandastad daher eine Bewertung im neutralen Bereich.