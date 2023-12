Arlandastad AB Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Arlandastad liegt bei 56,41, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und hat einen Wert von 46, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussion um Arlandastad wurde eine mittlere Aktivität gemessen und daher auch hier eine "Neutral" Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Arlandastad untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut" Einstufung führt.

In der technischen Analyse ist die Arlandastad mit einem Kurs von 33 SEK inzwischen +3,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,38 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.