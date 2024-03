Arla Plast AB Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten Wochen gab es bei Arla Plast keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Arla Plast daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Arla Plast, so beträgt dieser aktuell 51,43 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 49 Punkten. Somit wird auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Arla Plast-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 35,4 SEK. Der letzte Schlusskurs von 41,3 SEK liegt somit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung ("Gut") führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage. Weder positive noch negative Themen wurden intensiv diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Arla Plast eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild, den RSI und das Anleger-Sentiment, während die technische Analyse zu einer gemischten Bewertung führt.