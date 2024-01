Arla Plast AB Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Arla Plast wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 7,69 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Arla Plast wird als neutral bewertet, da die Kommentare auf sozialen Plattformen und in den Diskussionen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Arla Plast-Aktie in Höhe von 37,4 SEK positiv bewertet, da er mit +9,45 Prozent Entfernung vom GD200 (34,17 SEK) ein "Gut"-Signal liefert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 33,93 SEK auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +10,23 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Arla Plast-Aktie als insgesamt "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Zusätzlich zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Dies führt zu einem abschließenden "Neutral"-Rating für die Arla Plast-Aktie.