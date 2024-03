Arla Plast AB Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Arla Plast-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 35,43 SEK liegt, während der aktuelle Kurs 40,6 SEK beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +14,59 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 40,86 SEK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -0,64 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Arla Plast in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Haltung. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen um die Arla Plast-Aktie langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arla Plast-Aktie zeigt einen Wert von 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 52,34 auf eine fehlende Überkauft- oder Überverkauft-Situation hin, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Einschätzung der Arla Plast-Aktie.