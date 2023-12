Arko Aktie: In selten guter Lage!

In den vergangenen zwölf Monaten haben 2 Analysten die Arko-Aktie bewertet, wobei beide Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Im letzten Monat wurden keine Aktualisierungen seitens der Analysten veröffentlicht. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 10,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 29,95 Prozent vom letzten Schlusskurs von 8,08 USD steigen könnte. Die Empfehlung aufgrund dieser Analyse ist daher ebenfalls "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz in den Diskussionsbeiträgen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten in den letzten Tagen überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Arko. Das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Arko war in letzter Zeit nicht besonders stark ausgeprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Arko-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,85 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,08 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 7,66 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Arko-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Zusammenfassung erhält die Arko-Aktie von Analysten ein "Gut"-Rating, während das Sentiment in den sozialen Medien und das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet werden. Die technische Analyse führt zu einem Gesamtrating von "Gut".