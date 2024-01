Arko Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien gelten als wichtige Indikatoren für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dies gilt auch für die Aktie von Arko, bei der die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigte und eine positive Änderung der Stimmung identifiziert werden konnte. Daher erhält die Aktie von Arko bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arko. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten für die Arko 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig eine "Gut"-Bewertung ergibt. Zuletzt wurden keine Analystenupdates zu Arko veröffentlicht. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 26,35 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10,5 USD. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingeschätzt, und insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls als neutral eingestuft, da Arko derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,51 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (30,77) erhalten ein "Neutral"-Rating. Unter dem Strich wird Arko daher für diesen Punkt der Analyse ebenfalls als "Neutral" bewertet.