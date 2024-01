Arko Aktie: Das ist Wahnsinn!

Arko-Aktie: Analysten geben "Gut"-Empfehlung

Gemäß den Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate wurde die Arko-Aktie mit 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 10,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 26,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (8,32 USD) bedeuten würde. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Arko-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Technische Analyse: Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Arko-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, liegt dieser aktuell bei 7,84 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,32 USD weist somit einen Unterschied von +6,12 Prozent auf, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,75 USD) zeigt eine Abweichung von +7,35 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Arko-Aktie somit auf technischer Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Anleger-Sentiment: In den letzten zwei Wochen wurde über Arko hauptsächlich neutral diskutiert. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen, während an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Sentiments bekommt die Arko-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Arko-Aktie positiv ausfallen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung und bewertet die Arko-Aktie als "Gut"-Wert.