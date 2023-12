Arko Aktie: Was noch aussteht!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Arko-Aktie ist "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen sind keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorhanden. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 10,5 USD, was einer potenziellen Performance von 35,83 % entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Arko liegt bei 28,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Arko. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Arko-Aktie bei 7,88 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,73 USD, was einem Abstand von -1,9 % entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 7,56 USD, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".