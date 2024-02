Arko Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arko liegt bei 51,15, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab kaum negative Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Arko eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Arko festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, was zu einem insgesamt positiven Rating für Arko führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arko bei 7,77 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,09 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,12 Prozent und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 8,01 USD, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Arko daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den technischen Analysen.