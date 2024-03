Arkema Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Arkema":

Die technische Analyse der Arkema-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 93,13 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 91,18 EUR, was einer Differenz von -2,09 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 97,49 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch darunter (-6,47 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Arkema mit 2,24 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Arkema mit 31,99 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei auch hier Arkema mit 31,99 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen viele positive Meinungen zu Arkema geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Stimmung erhält das Unternehmen von unserer Redaktion eine "Gut"-Einstufung.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Arkema in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.