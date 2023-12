Arkema Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Arkema":

Das Anleger-Sentiment für Arkema ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen ein grünes Signal, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Arkema insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor, der bei der Analyse einer Aktie berücksichtigt wird, ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Arkema in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für Arkema führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Arkema in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 31,99 Prozent erzielt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Arkema 31,99 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Arkema ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,15 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.