Arkema Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Arkema-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 92,24 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 98,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,57 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (98,92 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Arkema-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Arkema eine Dividendenrendite von 2,24 Prozent auf, was 2,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0, wodurch die Aktie im Vergleich als lukratives Investment betrachtet wird und von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arkema besonders positiv diskutiert, mit 12 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, zeigen sich vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Arkema auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arkema mit einem Wert von 8,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.