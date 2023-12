Arkema Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Arkema":

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Arkema liegt bei 15,92, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 24 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung für die Arkema ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsäußerungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Arkema liegt bei 8, was sie im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf einem durchschnittlichen Niveau positioniert.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors hat die Arkema im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,99 Prozent erzielt, was sie um 31,99 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors platziert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.