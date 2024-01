Arkema Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Arkema":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arkema-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 56 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 30,27 keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Arkema basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Arkema in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +31,99 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Arkema um 31,99 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie von Arkema mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,15 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Arkema-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und eine generell positive Diskussion auf dem Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.