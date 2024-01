Arkema Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Arkema":

Der Aktienkurs von Arkema hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +31,99 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hatte der "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Arkema 31,99 Prozent über dem Durchschnitt lag, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Arkema derzeit eine Rendite von 2,24 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arkema liegt mit einem Wert von 8,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In der technischen Analyse hat die 200-Tage-Linie (GD200) der Arkema aktuell einen Wert von 90,47 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 103 EUR aus dem Handel ging, was einer positiven Abweichung von +13,85 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine positive Differenz von +11,57 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.