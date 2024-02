Arkema ADR Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Arkema-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 92,24 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 98,3 EUR weicht somit um +6,57 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (98,92 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,63 Prozent) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Arkema-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Arkema eine Dividendenrendite von 2,24 Prozent auf, was 2,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 0 Prozent in der Branche "Chemikalien" wird die Aktie daher als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arkema liegt aktuell bei 42,04, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und deutet ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Arkema bei 8,15, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.