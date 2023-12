Arkema ADR Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Arkema-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Diskussionen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Arkema ein positives Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer positiven Differenz von +2,24 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte die Arkema-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,99 Prozent, was eine Outperformance von +31,99 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Arkema um 31,99 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Arkema-Aktie liegt mit einem Wert von 8,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.