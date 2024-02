Ark Restaurants Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Ark Restaurants":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Ark Restaurants-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In puncto Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 14 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche der Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen ist dies eine Unterbewertung und daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ark Restaurants liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der 7-Tage-RSI beträgt 53,22 und der 25-Tage-RSI liegt bei 49,69. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ark Restaurants-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 16,26 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 14,44 USD weist einen Unterschied von -11,19 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der 50-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe wie der Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Ark Restaurants-Aktie daher überwiegend "Neutral"-Bewertungen in den verschiedenen Analysedimensionen.