Ark Restaurants Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Ark Restaurants notiert derzeit mit einem Kurs von 14,1 USD, was einem Abstand von -3,36 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage hinweg wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ark Restaurants eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang keine negative Diskussion, sondern vielmehr wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Die Anleger waren an drei Tagen eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ark Restaurants daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Dividendenverhältnis von Ark Restaurants zum Aktienkurs beträgt derzeit 5, was eine positive Differenz von +2,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ark Restaurants eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ark Restaurants liegt bei 14,63, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 49 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 71 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".