Ark Restaurants Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Ark Restaurants-Aktie liegt aktuell bei 79 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Ark Restaurants.

Die Dividendenrendite von Ark Restaurants liegt bei 4,91 Prozent, was 2,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" ist dies also ein lukratives Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -15,69 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Ark Restaurants ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.