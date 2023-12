Ark Restaurants Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ark Restaurants":

Die Dividendenrendite der Ark Restaurants-Aktie beträgt 4,91 Prozent, was 2,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ark Restaurants bei 17 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 15,05 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -11,47 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 15,37 USD, was einer Distanz von -2,08 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ark Restaurants-Aktie liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25, der auf 25-Tage Basis berechnet wird, zeigen Werte, die weder überkauft noch -verkauft sind. Daher erhält das Wertpapier in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich liegt die Performance der Ark Restaurants-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -12,05 Prozent, was eine Underperformance von -11,62 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors liegt die Aktie mit einer Performance von 8,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.