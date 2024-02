Ark Restaurants Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Ark Restaurants":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ark Restaurants liegt mit einem Wert von 14,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies entspricht einem Abstand von 71 Prozent, da der durchschnittliche KGV in dieser Branche bei 49 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI mit einem Wert von 61,06 als auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 46,9. Dies deutet darauf hin, dass Ark Restaurants weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Ark Restaurants im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,23 Prozent erzielt, was 5,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -8,88 Prozent, und Ark Restaurants liegt aktuell 5,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ark Restaurants-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,36 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,15 USD liegt, was einem Unterschied von -13,51 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine andere Bewertung. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs (14,71 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ark Restaurants-Aktie daher in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.