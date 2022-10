Ark Invest: Cathie Wood setzt auf Cloud-Power – und schmeißt eine E-Commerce-Aktie raus

Cathie Wood, die Gründerin der Investmentfirma Ark Invest, investiert gerne in innovative Unternehmen und disruptive Technologien. Dieser Investmentansatz hat sich im laufenden Jahr, das von einem extrem schwierigen Börsenumfeld geprägt ist, nicht ausgezahlt. Dennoch bleibt die bekannte Investorin am Ball. Denn sie denkt langfristig, und Kursrücksetzer stellen mit diesem Mindset keine Gefahr, sondern vielmehr eine Chance dar.

Da wundert es nicht, dass Cathie Wood nun einen Rücksetzer bei einer bekannten Software-Aktie ausgenutzt hat, um das Engagement des ARK Next Generation Internet ETF in dieser Aktie zu verdoppeln. Die Rede ist von der Adobe-Aktie (WKN: 871981). Gleichzeitig hat Ark Invest seine Position in einem asiatischen Internetunternehmen fast vollständig aufgelöst.

Cathie Wood setzt auf die Adobe-Aktie

Ganze 23.605 Adobe-Aktien haben Cathie Wood und ihre Fondsmanager am 10. Oktober für den auf Cloud Computing, digitale Sicherheit, Onlinehandel, KI, Internet der Dinge und Blockchain ausgerichteten, aktiv gemanagten ETF gekauft. Das entsprach rund 0,55 % des gesamten Fondsvermögens – ein durchaus beachtlicher Aktienkauf also.

Das Gewicht der Adobe-Aktie verdoppelte sich infolge dieser Transaktion auf 1,14 % (Stand aller Angaben: 10. Oktober 2022). Insgesamt gab die Investmentgesellschaft von Cathie Wood vermutlich über 6,74 Mio. US-Dollar für die Anteile am Cloud-Softwareanbieter aus.

Alleine in den letzten 30 Tagen stürzte der Kurs der Adobe-Aktie um 27,63 % ab. Standen am Jahresanfang noch Notierungen von weit über 500 US-Dollar auf dem Kurszettel, pendelt der Adobe-Aktienkurs nun zwischen 250 und 300 US-Dollar hin und her. Auslöser für den jüngsten Kursrutsch war die Ankündigung der Übernahme des Design-Softwareunternehmens Figma, die sich Adobe ganze 20 Mrd. US-Dollar kosten lassen will. Zum Vergleich: Die wiederkehrenden Umsätze des Start-ups sollen am Jahresende gerade einmal 400 Mio. US-Dollar übersteigen.

Der Aktienmarkt mag diese Übernahme nicht. Cathie Wood scheint jedoch weiter überzeugt vom Cloud-Softwarekonzern zu sein, der zweifelsohne über eine beeindruckende Marktstellung verfügt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Adobe-Aktie liegt bei 28,2.

Ark Invest verkauft Sea Limited

Weichen mussten für die Adobe-Aktie Anteile am asiatischen Internetunternehmen Sea Limited (WKN: A2H5LX). Cathie Wood und Ark Invest verkauften am selben Tag knapp 115.600 Aktien, was einem fast identischen Anteil am Fondsvermögen des ARK Next Generation Internet ETF entsprach.

Der Sea Limited-Aktienkurs ist zwar seit Jahresbeginn stärker gefallen als der von Adobe. Doch in den letzten Wochen hielten die Anteile ihren Wert. Das Unternehmen kam kürzlich in die Schlagzeilen, da es für die Vermarktung seiner E-Commerce-Plattform Shopee einen Fehlgriff bei der Auswahl einer Markenbotschafterin getätigt hatte: Es handelte sich um die Frau des Sohns des philippinischen Diktators. Es hagelte Kritik und sogar Boykottaufrufe gegen den Onlinehändler.

Nach den jüngsten Verkäufen hat Ark Invest die Position des ARK Next Generation Internet ETF in der Sea Limited-Aktie so gut wie geschlossen. Damit ist klar: Die Adobe-Aktie hat bei Cathie Wood und Co. einen deutlich besseren Stand.

