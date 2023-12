Arjo AB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Bei Arjo liegt der RSI bei 24,37, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung von Arjo zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Arjo zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern wird der Aktie von Arjo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Für die Aktie von Arjo zeigt sich eine weitgehend neutrale Stimmung, weder besonders positiv noch negativ. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Arjo, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Arjo aktuell bei 41,29 SEK und erhält daher die Einstufung "Neutral". Der Abstand des Aktienkurses von 39,5 SEK zum GD200 beträgt -4,34 Prozent. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Arjo-Aktie derzeit ein Niveau von 37,63 SEK angenommen, was einer Differenz von +4,97 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".