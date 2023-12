Arjo AB Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Arjo hat derzeit einen RSI-Wert von 27,45, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 39,34 auf, was als "neutral" betrachtet wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "gut" für Arjo.

Bei der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Arjo-Aktie 41,31 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,84 SEK, was einem Unterschied von -3,56 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "neutral" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 37,73 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Meinungen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren in den letzten Tagen neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Arjo daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie auch von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Arjo. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen weist darauf hin, dass Arjo derzeit nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für Arjo eine durchweg neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI als auch die Meinungen in den sozialen Medien und die aktuelle Diskussion über das Unternehmen.