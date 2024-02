Arizona Sonoran Copper Company Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Arizona Sonoran Copper-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,19 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 1,0528 USD weicht somit um -11,53 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,17 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -10,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Arizona Sonoran Copper-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arizona Sonoran Copper-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der RSI auf 25-Tage Basis (55,52) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe erhält die Aktie also für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Arizona Sonoran Copper eine "Gut"-Bewertung bei der Anleger-Stimmung. Die Aktie stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt somit insgesamt eine positive Bewertung.