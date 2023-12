Arizona Silver Exploration Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Arizona Gold & Silver beträgt 48,28 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 41,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Arizona Gold & Silver von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,42 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,5 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +19,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,44 CAD, was einer Distanz von +13,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Arizona Gold & Silver wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigte eine negative Veränderung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtnote von "Schlecht".

Arizona Silver Exploration kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Arizona Silver Exploration jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Arizona Silver Exploration-Analyse.

Arizona Silver Exploration: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...