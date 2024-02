Artisanal Spirits Company Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Artisanal Spirits untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 71,23 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 40,5 GBP liegt, was eine Abweichung von -43,14 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 50,09 GBP über dem aktuellen Kurs (-19,15 Prozent). Somit erhält die Artisanal Spirits-Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 88,24, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 83,33, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

Artisanal Spirits Company kaufen, halten oder verkaufen?

