Arizona Lithium Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arizona Lithium wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 65 Punkten, was darauf hindeutet, dass Arizona Lithium weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Arizona Lithium weder überkauft noch überverkauft ist und erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Arizona Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt, dass dieser Wert aktuell bei 0,03 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,033 AUD liegt, also deutlich darüber (+10 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10 Prozent), wodurch die Arizona Lithium-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Arizona Lithium wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Arizona Lithium lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Arizona Lithium führt.