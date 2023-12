Arix Bioscience Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Arix Bioscience-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 110,93 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 115 GBP liegt, was eine Abweichung von +3,67 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 114,95 GBP, was nahe am letzten Schlusskurs (+0,04 Prozent) liegt und daher auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Arix Bioscience in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Arix Bioscience in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arix Bioscience 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Arix Bioscience weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Arix Bioscience-Aktie in diesem Abschnitt.