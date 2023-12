Arix Bioscience Aktie: Abwarten

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arix Bioscience bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, der im Bereich "Kapitalmärkte" momentan bei 20 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und basierend auf dem KGV als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Arix Bioscience mit 14,01 Prozent um über 18 Prozent höher. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -7,46 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Arix Bioscience mit 21,47 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite von Arix Bioscience beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Arix Bioscience festgestellt werden. Das Unternehmen erhält daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Arix Bioscience daher in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.