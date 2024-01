Aritzia Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen nach Informationen zu Aritzia durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer sozialer Medien hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Aritzia diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergab sich, dass Aritzia im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,88 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt Aritzia 18,9 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,97 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -6,77 Prozent, und Aritzia liegt aktuell 17,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Aritzia beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik von Aritzia die Bewertung "Neutral" von den Analysten.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aritzia-Aktie von Research-Analysten mit 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Für den letzten Monat ergaben sich 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 33,67 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -3,48 Prozent führt und somit die Einstufung "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Aritzia.